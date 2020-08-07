За добу окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

Військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації тричі порушено проголошений режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Зокрема, ворожу неприцільну провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Новолуганського. Постріл з підствольного гранатомету противник здійснив неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету – поблизу Травневого. На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, режим тиші зберігався у повній мірі.

Військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Ще одне порушення було зафіксоване на Приазов’ї - поблизу непідконтрольного українському Уряду населеного пункту Ужівка.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський відвідав українських військових на лінії розмежування і розповів про харчування в зоні ООС.