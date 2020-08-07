СБУ виявила на Луганщині сховок боєприпасів бойовика, причетного до підриву мосту в Підгорівці

Вилучено два автомати та майже 300 набоїв.

У Луганській області виявили сховок з військовими засобами ураження незаконних збройних формувань.

У лісосмузі неподалік селища Піски Новопсковського району правоохоронці вилучили два автомати Калашникова і майже триста набоїв до нього. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"За оперативною інформацією, тайник облаштував один із бойовиків терористичних угруповань, який причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше була виявлена ще одна схованка цього зловмисника, в якій знайшли реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 і велику кількість набоїв різного калібру.

"Також оперативники спецслужби виявили поблизу Трьохізбенки схрон з протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, два постріли до РПГ-7 та набої. Поряд із місцем тайника було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що в липні 2014 року у Підгорівці був підірваний автомобільний міст через рчку Айдар. Міст було пошкоджено, але не зруйновано.