Зеленський: "Нормандія" - це початок свободи Донбасу"

Президент України Володимир Зеленський буде звітувати про проміжні успіхи перемир'я на Донбасі на зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні.

На каналі президента в Telegram відзначили, що "Нормандія" – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації".

"Зрозуміло, що Донбас нині – це перш за все про війну. На превеликий жаль, ми все ще маємо її у своєму домі. Але якщо не докладати зусиль, вона сама нікуди не зникне. "Нормандія" дала величезний поштовх, щоб ми напрацювали логістику миру. "Мінськ" відпрацьовує правила та дає можливість обговорювати вкрай непрості питання. А одинадцять днів тиші доводять: якщо все робити правильно і наполегливо, то шанс обов’язково буде. Вже є", - йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що попереду в України - важкі переговори.

"Нормандія" – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги. Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було. І зробимо це прозоро, відкрито. А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що й чому пішло не так. І хто в цьому винен", - додав він.

Нагадаємо, що остання зустріч глав країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - пройшла в Парижі у грудні 2019 року.

Наступна зустріч лідерів цих країн заплановані в Берліні. 3 липня в Берлині відбулася зустріч в "нормандському форматі" на рівні політичних радників.