Переданий під час обміну поплічник бойовиків повернувся в Україну і збирається брати участь у виборах

Поплічник окупантів Едуард Коваленко, засуджений на п’ять років за антидержавну діяльність і спробу зриву мобілізації, а у 2019 році переданий по обміну бойовикам "ЛДНР", повернувся в Україну.

Зараз він перебуває в Херсонській області й уже оголосив, що збирається брати участь у виборах разом зі своєю партією "Спас", яка виступає за приєднання України до Росії.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, залучений українською стороною до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) як представник ОРДЛО.

"Коваленко - дивовижний персонаж. Це провокатор зі стажем, який ще у 2004 році, як член УНСО, зображав упоротого українського нациста і марширував із символікою СС, щоб таким чином компрометувати Ющенка і "помаранчеві" партії. Після початку подій 2014 року відкрито підтримував агресію проти України і бойовиків "ЛДНР", - розповів Казанський.

Після обміну, коли Коваленка було передано в Луганськ, він роздавав інтерв'ю ЗМІ "ЛНР", у яких підтвердив, що спеціально займався провокаціями в Україні, вдавав нациста, щоб розпалювати істерію і протистояння в суспільстві. Бойовиків "ЛДНР" він називав "борцями за незалежність" від України.

"Тепер же він повернувся в Україну і збирається увійти в місцеву владу в області, прилеглій до окупованого Криму. Причому в нього навіть власна партія є, яка, на відміну від "Русского блока" і КПУ, так і не була ліквідована", - додав журналіст.

Нагадаємо, що Едуарда Коваленка обміняли напередодні нового року. Він - колишній керівник партії "Українська національна асамблея - Українська народна самооборона".

2015 року Коваленко був "організатором мітингів проти мобілізації в українську армію" в м. Генічеськ. Коваленко закликав блокувати міський військкомат і військові частини. Саме за це його засудили до 5 років позбавлення волі.