Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма

Президент Володимир Зеленський розповів, чому запропонував першому українському президентові Леоніду Кравчуку очолити українську делегацію в складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

За його словами, він обрав Кравчука через те, що той має авторитет по всій країні, зокрема і на тимчасово окупованих територіях. Про це Володимир Зеленський розповів під час брифінгу в Часовому Яру.

"Чому Леонід Кравчук очолив? Дійсно, у нас було декілька кандидатур. Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет по всій Україні та в тимчасово окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого української делегації в ТКГ. Він досвідчена людина", - пояснив Зеленський.

Він також прокоментував, чому другий президент України Леонід Кучма пішов зі складу української делегації в ТКГ.

"Що стосується Леоніда Даниловича, ми йому вдячні - він дійсно зробив велику роботу, якої, вочевидь, не бачить суспільство. Тому що ці засідання закриті від медіа і люди бачать тільки звіт після засідання підгрупи... Я йому вдячний за цю складну роботу. Він дійсно втомився. Тут немає інших причин. Ми йому ще раз вдячні. І запросили Леоніда Макаровича, з ним буде працювати пан Фокін, наш віцепрем'єр Резніков... Тобто в нас достатньо потужна група. Я бачу зараз тільки зростання кількості перемовин і кількості зустрічей", - підсумував президент.

Нагадаємо, що про вихід Кучми зі складу ТКГ стало відомо 23 липня з повідомлення Офісу президента. Причин такого рішення не повідомляли.

Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку". Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ, однак уже в травні цього року повідомив, що хоче піти з мінського процесу і просить передати свої повноваження Олексієві Резнікову.

30 липня Володимир Зеленський призначив головою делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Той повідомив, що в складі переговорної групи можливі зміни. Згодом він заявив, що до складу делегації долучиться перший прем'єр-міністр України, 87-річний Вітольд Фокін. 3 серпня той уже брав участь в ознайомчій зустрічі.

Кравчук повідомив, що основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу. "А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння". Однак сам Фокін заявив, що "ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже".

Фокін додав, що погодився б бути заступником Кравчука, але ця посада вже зайнята.