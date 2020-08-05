Під час зустрічі сторони також домовилися про обмін досвідом між українськими та італійськими правоохоронцями.

Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії транснаціональній злочинності та нелегальній міграції. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив за підсумками зустрічі з міністеркою внутрішніх справ Італійської Республіки Лучаною Ламорджезе в Римі.

Сторони обговорили посилення співпраці між двома країнами, зокрема, в питаннях кіберзагроз, боротьбі з транснаціональною злочинністю та нелегальною міграцією, повідомляє пресслужба МВС.

«В лютому цього року, за спільною ініціативою українських та італійських правоохоронців, в рамках ЄВРОПОЛУ, розпочала роботу спільна міждержавна оперативна група «МОРЕ». Вже зараз ми бачимо її результати. Якщо у 2018 році за участь у переправлянні нелегальних мігрантів було затримано 88 українців, то в 2019 році таких затримань було вже 53, а в 2020-му ще менше – 10. Зусиллям міжнародних спільних слідчих груп ми будемо проводити комплекс розвідувальних та попереджувальних заходів щодо блокування таких кримінальних злочинів», – заявив Арсен Аваков.

Очільник МВС України також подякував за чітку позицію Італії щодо італійських найманців, які воюють на боці російських незаконних збройних формувань на сході України:

«Вдячний Республіці Італія за послідовну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Вже 3 італійці отримали реальні терміни ув’язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях, і ще понад 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь у таких НЗФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, не залежно від країни перебування».

Арсен Аваков наголосив на неприпустимості діяльності так званих представництв «ДНР/ЛНР» на території Італійської Республіки.

За його словами, такі громадські організації, які не мають і не можуть мати жодного офіційного дипломатичного статусу, можуть бути залучені до незаконної та терористичної діяльності. Зокрема, до вербування радикальних бойовиків для участі у НЗФ на тимчасово окупованих територіях.

Під час зустрічі сторони також домовилися про обмін досвідом між українськими та італійськими правоохоронцями.

«Сьогодні ми обговорили спільне навчання та стажування наших поліцейських в Італії. Крім того, ми готові поділитися з італійськими колегами досвідом роботи поліції діалогу, боротьби з домашнім насиллям та протидії розповсюдження наркотиків через інтернет», – зазначив Арсен Аваков.

Він також додав, що Україна делегує в посольство в Італії представника МВС. Це посилить та розширить співробітництво між країнами в рамках боротьби з організованою злочинність, наркотрафіком та незаконною міграцією.

Своєю чергою італійська сторона позитивно оцінила рішення про призначення Арсена Авакова Головою української частини Українсько-Італійської робочої групи та висловила сподівання на подальше поглиблення співпраці.