У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
У Бейруті стався потужний вибух
У Бейруті стався потужний вибух
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
ГоловнаПолітика

Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії транснаціональній злочинності та нелегальній міграції

Під час зустрічі сторони також домовилися про обмін досвідом між українськими та італійськими правоохоронцями.

Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії транснаціональній злочинності та нелегальній міграції
Фото: mvs.gov.ua

Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії транснаціональній злочинності та нелегальній міграції. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив за підсумками зустрічі з міністеркою внутрішніх справ Італійської Республіки Лучаною Ламорджезе в Римі.

Сторони обговорили посилення співпраці між двома країнами, зокрема, в питаннях кіберзагроз, боротьбі з транснаціональною злочинністю та нелегальною міграцією, повідомляє пресслужба МВС.

«В лютому цього року, за спільною ініціативою українських та італійських правоохоронців, в рамках ЄВРОПОЛУ, розпочала роботу спільна міждержавна оперативна група «МОРЕ». Вже зараз ми бачимо її результати. Якщо у 2018 році за участь у переправлянні нелегальних мігрантів було затримано 88 українців, то в 2019 році таких затримань було вже 53, а в 2020-му ще менше – 10. Зусиллям міжнародних спільних слідчих груп ми будемо проводити комплекс розвідувальних та попереджувальних заходів щодо блокування таких кримінальних злочинів», – заявив Арсен Аваков.

Очільник МВС України також подякував за чітку позицію Італії щодо італійських найманців, які воюють на боці російських незаконних збройних формувань на сході України:

«Вдячний Республіці Італія за послідовну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Вже 3 італійці отримали реальні терміни ув’язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях, і ще понад 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь у таких НЗФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, не залежно від країни перебування».

Арсен Аваков наголосив на неприпустимості діяльності так званих представництв «ДНР/ЛНР» на території Італійської Республіки.

За його словами, такі громадські організації, які не мають і не можуть мати жодного офіційного дипломатичного статусу, можуть бути залучені до незаконної та терористичної діяльності. Зокрема, до вербування радикальних бойовиків для участі у НЗФ на тимчасово окупованих територіях.

Під час зустрічі сторони також домовилися про обмін досвідом між українськими та італійськими правоохоронцями.

«Сьогодні ми обговорили спільне навчання та стажування наших поліцейських в Італії. Крім того, ми готові поділитися з італійськими колегами досвідом роботи поліції діалогу, боротьби з домашнім насиллям та протидії розповсюдження наркотиків через інтернет», – зазначив Арсен Аваков.

Він також додав, що Україна делегує в посольство в Італії представника МВС. Це посилить та розширить співробітництво між країнами в рамках боротьби з організованою злочинність, наркотрафіком та незаконною міграцією.

Своєю чергою італійська сторона позитивно оцінила рішення про призначення Арсена Авакова Головою української частини Українсько-Італійської робочої групи та висловила сподівання на подальше поглиблення співпраці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також