Призначення Піскуна радником генпрокурорки – неправильне рішення, - радник голови ОП

Радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк вважає, що призначення Святослава Піскуна радником генерального прокурора України Ірини Венедіктової було неправильним кадровим рішенням. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я думаю, що це було неправильне рішення. Вона зрозуміє, що, мабуть, щось не так з цим кадровим призначенням. Це – моя позиція. Я вважаю, що Піскун на сьогодні не може обіймати будь-яку посаду в тій вертикалі, в якій він зараз перебуває. Це для авторитету держави вкрай погане явище", - зазначив Подоляк.

Про призначення Святослава Піскуна, який працював генеральним прокурором за президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка, позаштатним радником генпрокурора на громадських засадах стало відомо 30 липня.

Сама генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що ухвалила таке кадрове рішення зважаючи на досвід Піскуна.

Вона також додала, що Піскун як "людина системи" працював генпрокурором при різних президентах "на державу", як це роблять лікарі, вчителі і правоохоронці і наголосила, що не варто їх "плутати з політиками".

Нагадаємо, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 27 липня 2020 року призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником. У документі зазначається, що Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах. Підставою для призначення названа заява самого Піскуна.