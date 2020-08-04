Основна функція Фокіна – комунікація, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, чим займатиметься в делегації перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "РБК-Україна".

За словами Кравчука, основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу.

"Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити (окупований Донбас) - налагодити між ними комунікацію. А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння", - розповів Кравчук про функції першого голови уряду в ТКГ.

Нагадаємо, у понеділок, 3 серпня, відбулася зустріч української делегації в ТКГ. Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук прийшов з Вітольдом Фокіним.

За словами представника Донецька в ТКГ Сергія Гармаша, експрем’єр був щирий у своїх переживаннях за людей і країну.