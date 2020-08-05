Посольство України в Бейруті серйозно не постраждало

Посольство України в Лівані серйозно не постраждало внаслідок потужного вибуху в Бейруті. З пошкоджень - тільки кілька вибитих шибок.
Про це розповів посол України в Лівані Ігор Осташ, пише НВ.
"Наше посольство, на щастя, обійшлося лише серйозними поштовхами і кількома вибитими шибками. У нас в резиденції вікно [вибило], у ще одного дипломата теж розбиті вікна, але в принципі, на щастя, всі здорові та живі", - повідомив дипломат.
Раніше в МЗС повідомляли, що станом на ранок 5 серпня інформації про постраждалих або загиблих у Бейруті українців немає.
Посольство України в Лівані перебуває на зв'язку з місцевою українською громадою і продовжує перевіряти інформацію. Працює цілодобова гаряча лінія, але звернень на неї не було.
Нагадаємо, 4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунали два потужні вибухи. За останніми даними, загинуло близько 100 осіб, понад 4 тис. людей були поранені.
За попередніми даними, вибухнули 2,7 тис. тонн нітрату амонію, які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.