Кабмін погодив кандидатуру нового голови Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний проєкт указу президента був схвалений на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Міщенко є аграрієм, власником ряду аграрних компаній в області.

Як повідомляє "Бізнес.Цензор", на засіданні Міщенко відповів на питання про своє бачення розвитку регіону.

"Важко зараз щось конкретне сказати... Перші кроки - це потрібно розібратися в тій роботі, яка була зроблена, зробити висновки, аналіз і, відповідно до цього, працювати далі. Зробити якісь зрушення і робити якісь кроки для того, щоб покращувати стан в області. В першу чергу потрібно розібратися з фінансовими потоками, куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються", - сказав він.

Серед головних проблем в області Міщенко назвав забезпечення умов для навчання дітей в умовах карантинних обмежень.

"В аграрній сфері, я думаю, що більш-менш в Кіровоградській області це налагоджено. Але потрібно дивитися, чи ефективно використовується земля, державна в першу чергу, і також робити в цьому напрямку якісь кроки", - додав він.

Міщенко також розповів, що володіє аграрним бізнесом у Кіровоградській і Чернігівській областях. Відповідаючи на питання про можливий конфлікт інтересів, Міщенко сказав, що передасть бізнес своєму синові.

Відповідно до реєстру юросіб, Міщенко володіє ТОВ "Агрокомплекс", ТОВ "Нива" і ТОВ "Устинівський зернокомплекс" у Кіровоградській області, а також ТОВ "Плиски-Агро" та мисливським господарством у Чернігівській області.

Нагадаємо, 25 червня голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь був затриманий за вимагання хабара у розмірі 1,8 млн гривень.