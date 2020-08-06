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​Кулеба: Білорусь поки що не надала офіційної згоди на передачу затриманих бойовиків

Діалог із Мінськом триває.

​Кулеба: Білорусь поки що не надала офіційної згоди на передачу затриманих бойовиків
Фото: надано Дмитром Кулебою

Влада Білорусі не надавала офіційної згоди на передачу Україні раніше затриманих бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив: нині відповідна інформація курсує лише у ЗМІ, однак вона жодним чином не підтверджена.

"Розмова між президентами Зеленським і Лукашенком була дуже конструктивною. З обох сторін дані відповідні доручення правоохоронним органам. Однак про те, що Білорусь погодилася офіційно передати цих осіб ("вагнерівців", - LB.ua) Україні, ми офіційних повідомлень не отримували", - сказав міністр.

Водночас, як зауважив Кулеба, білоруська сторона надала Києву повний перелік затриманих бойовиків, а українські правоохоронні органи його ретельно проаналізували, встановивши громадянство всіх осіб і їх причетність до збройних дій на Донбасі.

"Ми максимально все встановили. Ми знаємо поіменно цих людей, знаємо, скільки їх. Наші правоохоронні органи вступили в діалог з білоруськими колегами з приводу подальшої долі бойовиків", - сказав міністр.

Він також поінформував, що питання передачі бойовиків Україні було ключовим питанням під час перемовин президентів Зеленського та Лукашенка. Нині, як акцентував Кулеба, офіційний Київ задоволений рівнем комунікації із білоруськими колегами на цьому напрямку.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі.

Дев'ятеро з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.

3 серпня російський консул заявив, що затримані під Мінськом росіяни перебували в країні транзитом і прямували до Латинської Америки. Лукашенко цю інформацію спростував.

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