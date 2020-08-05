Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони

Президент Володимир Зеленський змінив главу Головного управління розвідки Міністерства оборони. Замість Василя Бурби керувати військовою розвідкою країни буде Кирило Буданов.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента.

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указі №308/2020 на сайті президента.

"Звільнити Бурбу Василя Васильовича з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указі №307/2020.

Нагадаємо, 17 червня Зеленський ліквідував об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності і створив комітет з питань розвідки при президенті. 25 червня президент провів засідання новостворенного комітету.