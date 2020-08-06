Зеленський доручив Шмигалю оцінити можливі наслідки зміни власників "Мотор Січі"

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денисові Шмигалю оцінити вплив на економічну безпеку України приватизації або продажу акцій стратегічних підприємств, зокрема "Мотор Січі".

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Так, необхідно забезпечити проведення всеосяжної оцінки стану діяльності об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема виявлення та усунення факторів, що блокують їхню роботу", - йдеться в повідомленні.

Глава держави також наполягає на вжитті комплексних заходів з метою унеможливлення економічно необґрунтованого відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та суб'єктів господарювання з корпоративними правами держави.

"Крім того, слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ»", - уточнюють в Офісі президента.

Про відповідні результати прем'єр-міністр має поінформувати президента особисто.

Як повідомляли, 4 серпня представники групи DCH Олександра Ярославського досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, про купівлю акцій "Мотор Січі".

DCH Group - одна з важливих промислових фінансових груп України, що об'єднує металургійну, гірничодобувну, машинобудівну, інфраструктурну, фінансову та інші галузі.

Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в уряді пише, що нині близько 75% акцій "Мотор Січі" уже належить групі китайських власників, а в АМКУ вирішувалося питання про узгодження операції щодо купівлі у них цього пакету компаніями Skyrizon та Xinwei Technology з подальшою безоплатною передачею "Укроборонпрому" 25,00002% акцій. Водночас спірний пакет акцій "Мотор Січі" є заставою за фінансуванням, наданим, зокрема, China Development Bank.