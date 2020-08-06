Україна відкриває двері для малайзійських інвесторів, - Кулеба

15 вересня 2020 року відбудеться перша в історії України зустріч представників українського та малайзійського бізнесу, яка буде присвячена харчовій промисловості та аграрним технологіям.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що цей форум є частиною зусиль з активізації просування українського експорту на азійському напряму.

"Участь у цій зустрічі візьмуть 300 компаній. Це надзвичайно великий форум. Малайзія – це перспективний ринок для українських експортерів. Тому ми і докладаємо таких значних зусиль для просування українського експорту у світі", - сказав міністр.

"Що більший експорт, то більше повертається грошей в українську економіку, то більше податків сплачується, а робочих місць створюється. Ми робимо це для добробуту кожного українця, залученого в цей напрямок економіки", - додав Кулеба.

Форум відбудеться за участю членів Ради експортерів та інвесторів при МЗС України та малайзійських бізнес-кіл, які входять до організації Matrade. Остання - це національне агентство з промоції торгівлі Малайзії. Ключовий орган влади азійської країни, який спеціалізується на просуванні експорту та відкритті зовнішніх ринків.

У зустрічі візьмуть участь головний виконавчий директор Matrade Ван Латіф Ван Муса з малайзійського боку та керівництво РЕІ та МЗС (Дмитро Сенік) з українського. Компанії презентують ринки своїх країн, обговорять потенціал співпраці та налагодять прямі контакти.

Нагадаємо, у 2019 році спеціалізована торговельна місія українських експортерів харчової промисловості відвідала Малайзію, де презентувала вітчизняну продукцію.