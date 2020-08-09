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У Харківській області через вибух артснаряду часів Другої світової загинув чоловік

Внаслідок вибуху потерпілому відірвало ноги та руку.

У Харківській області через вибух артснаряду часів Другої світової загинув чоловік
Фото: Національна поліція

У Харківській області через вибух артснаряду часів Другої світової загинув 39-річний чоловік. Про це повідомили в МВС.

Інцидент стався у селі Семенівка близько 14:25 у суботу, 8 серпня.

"На подвір’ї 39-річний чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд часів Другої світової війни, в результаті чого стався вибух. Дружина потерпілого відразу викликала швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого з травматичною ампутацією ніг та лівої руки доставили до харківської лікарні. Однак медикам не вдалося врятувати чоловіку життя.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, в Одеській області "чорний копач" підірвався на снаряді часів Другої світової війни.

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