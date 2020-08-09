Кримський архиєпископ ПЦУ Климент став митрополитом

Возведення у сан відбулося у Михайлівському соборі.

Кримського архиєпископа Православної церкви України Климента (Куща) возведено у сан митрополита. Про це повідомив головний редактор газети “Кримська світлиця” Андрій Щекун на своїй сторінці у фейсбук.

Про возведення у сан митрополита після завершення літургії у Михайлівському соборі оголосив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

"Беручи до уваги довголітнє віддане служіння Помісній Українській Православній церкві, жертовну архипастирську працю в умовах утисків та гонінь, з нагоди 20-ліття архиєрейської хіротонії та перебування на Кримській кафедрі - архиєпископ Сімферопольський і Кримський Климент возводиться в сан митрополита", - процитував Щекун очільника ПЦУ Епіфанія.

Нагадаємо, Климент (Кущ) неоднократно виступав на захист української православної церкви в Криму.

У грудні 2019 архиєпископ тиждень тримав голодування з вимогою передати у власність ПЦУ храм святих Володимира та Ольги в Сімферополі.

Раніше він листом звертався до Путіна з проханням припинити репресії проти української православної церкви в Криму.

Також Климент виступав на захист українських політв’язнів у Росії.