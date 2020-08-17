Голова ОАСК Вовк заявив, що прийшов на допит до НАБУ, але слідчого не знайшов

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що прибув на виклик про допит до Національного антикорупційного бюро, але допит не відбувся через неявку слідчого.

Про це очільник ОАСК розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні о 8 годині ранку мав відбутися допит, заради якого вони так голосно і абсолютно незаконно ніби оголошували мене "в розшук". Я як законослухняний громадянин прийшов на призначений час, проте не застав у НАБУ нікого", - повідомив Павло Вовк.

За його словами, слідчого на місці не було.

"Спроби моїх адвокатів зателефонувати і з'ясувати, чому він ігнорує власний захід, не мали успіху - слідчий не брав слухавку. 40 хвилин очікування. І ми пішли", - додав він.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку. Вовк вручення йому підозри заперечив.

Пізніше керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому законно передадуть повістку. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.

У САП повідомили, що в Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям, які раніше повернули в Офіс генерального прокурора.

14 серпня головред "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від обов’язків голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та інших суддів.