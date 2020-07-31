Мін'юст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень

Експериментальний проєкт з упровадження платних камер в українських СІЗО вже приніс майже 379 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Експериментальний проєкт щодо запровадження платних камер у СІЗО успішно працює! Станом на 29 липня ми вже отримали майже 379 тисяч грн за користування такими камерами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найуспішнішим залишається Київський слідчий ізолятор, який заробив 284 тисячі гривень. За отримані від експерименту кошти в ньому вже відремонтовано три безкоштовні камери.

Фото: facebook.com/minjust.official

Нагадаємо, експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде ухвалено рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг. Камери з покращеними умовами (у них є холодильник, телевізор, душова кабіна) запустили в СІЗО Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова, Житомира.

24 липня голова Мін'юсту Денис Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах СІЗО з покращеними умовами.