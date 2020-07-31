​Шмигаль: університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати навчання

Університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати освітній процес у новому навчальному році.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що, відповідно до закону про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу. Вчена рада закладу вищої освіти ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу та визначає строки навчання на відповідних рівнях.

"В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет, треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба приймати з огляду на безпеку наших дітей", - сказав прем’єр.

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених Урядовою постановою №641. У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за таким розкладом: для студентів 1 курсу (ОС Бакалавр), які цього року вступають на навчання до закладів вищої освіти – у період з 1 по 15 вересня 2020 року; для студентів старших курсів, починаючи з другого – з 1 вересня 2020 року; для студентів ОС Магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

Нагадаємо, ц ьогоріч через запровадження карантину змінилися терміни проведення вступної кампанії – всі дати змістилися на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.