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У Чернігівській області чоловік під час відпочинку з компанією підірвав гранату, троє загиблих

Ще одного постраждалого госпіталізували.

У Чернігівській області чоловік під час відпочинку з компанією підірвав гранату, троє загиблих
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

У Чернігівській області чоловік під час відпочинку з компанією підірвав гранату. У результаті вибуху троє людей загинули.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у фейсбуці.

"Трагічна звістка з Бобровицького району... За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одну людину госпіталізовано", - написав він.

За повідомленням речниці поліції Чернігівської області Юлії Ковтун, серед загиблих - двоє чоловіків, їм було 58 і 43 роки, та 48-річна жінка. Ще одного чоловіка, віком 43 роки, госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області чоловік напідпитку прийшов у магазин з гранатою.

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