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Під Пирятином поліцейські інсценували вбивство, щоб затримати організатора

Затриманий - 45-річний мешканець Київської області із кримінальним минулим.

Під Пирятином поліцейські інсценували вбивство, щоб затримати організатора
Фото: pl.npu.gov.ua

Біля міста Пирятин Полтавської області правоохоронці запобігли замовному вбивству громадянина.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

За вбивство людини зловмисник обіцяв заплатити 50 тисяч доларів США. Убити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовник його вбивства – кримінальний авторитет.

"30 липня поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу ДСР затримали організатора «на гарячому» – просто під час передачі частини обіцяних коштів у сумі 25 тис. доларів. Раніше було задокументовано факт передачі ще 5 тис. доларів. Затриманий – 45-річний мешканець Київської області із кримінальним минулим", - уточнили в поліції.

Спецоперація відбувалася у кілька етапів.

Так, 29 липня близько 16:00 на автодорозі Київ-Харків поблизу міста Пирятин у салоні автомобіля "Mercedes-Benz S-Class" виявили тіло чоловіка. Слідчі поліції Полтавщини внесли відомості про цю подію до ЄРДР за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Фото: pl.npu.gov.ua

Насправді ж це вбивство інсценували та висвітлили у ЗМІ, щоб використати як доказ для замовника злочину. Щойно правоохоронці успішно завершили оперативні заходи — замовника затримали.

Нагадаємо, ввечері 29 липня повідомлялося, що в Пирятинському районі  розстріляли Mercedes-Benz S-Class, у салоні якого виявили тіло чоловіка.

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