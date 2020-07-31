В Україні діє сезонна заборона ловити раків

"Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі".

З метою збереження та охорони популяції раків в Україні чинна літньо-осіння заборона на їх виловлювання.

Про це повідомляють на сайті Держрибагентства.

Період початку та закінчення заборони в деяких областях може відрізнятися через погодні умови.

"Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців", - зазначено в повідомленні.

Держрибагентство нагадує, що недотримання заборони грубо порушує природоохоронне законодавство відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Фото: darg.gov.ua

"За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – до 680 грн. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється виловлювати цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше ніж через годину після заходу сонця та раніше ніж за годину до його сходу) із застосуванням підсвічування",- йдеться в повідомленні.

Також у Правилах любительського і спортивного рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено виловлювати – 10 см.