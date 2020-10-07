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Зеленський з дружиною зустрілися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон

Зустріч була закритою для преси.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою 7 жовтня відвідав Букінгемський палац у Лондоні. Там президентське подружжя мало зустріч з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

Про це повідомляє пресслужба герцога і герцогині Кембриджських.

"Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели офіційну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською в Букінгемському палаці", - йдеться в повідомленні у твіттері.

Світлини представників британської королівської сім'ї та українського президентського подружжя також опубліковані на сторінці Олени Зеленської в інстаграмі.

"Чудова родина, молоді та щирі люди. Зустріч, що запам'ятається!", - написала Олена Зеленська.

Відомо, що зустріч була закритою для преси.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена 7-8 жовтня перебувають з офіційним візитом у Великій Британії.

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