Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
ГоловнаПолітика

Резніков: Україна використовуватиме досвід мирної реінтеграції Хорватії

Хорватія готова передати Україні свій досвід мирної реінтеграції Дунайського регіону.

Резніков: Україна використовуватиме досвід мирної реінтеграції Хорватії
Фото: Макс Левин

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що Україна використає досвід мирної реінтеграції Хорватії, хоча модель буде іншою.

Про це він сказав під час офіційного візиту до Хорватії, повідомляє "N1".

Резніков зазначив, що під час переговорів він дійшов висновку, що ключовим завданням під час мирної реінтеграції було відновлення довіри місцевої влади.

"Досвід Хорватії свідчить, що мери та місцева влада повинні бути готові до повернення. Коли настане цей час, вони повинні знати, що треба зробити. Це мій висновок, що реконструкція всього, що потрібно простим людям, є обов'язковою умовою будь-якого повернення ", - додав віцепрем'єр.

Напередодні Резніков зустрічався з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. 

Пленкович заявив, що Хорватія підтримує територіальну цілісність України та пропонує досвід Хорватії у мирній реінтеграції Дунаю.

"Готовність Хорватії передати Україні свій досвід мирної реінтеграції Дунайського регіону, яка була успішно завершена 15 січня 1998 року, була знову підтверджена на зустрічі", - йдеться у пресрелізі уряду Хорватії.

Пленкович кілька разів говорив, що Хорватія готова допомогти Україні своїм досвідом мирної реінтеграції.

"На жаль, терміни, зазначені в Мінських угодах, давно минули, і я переконаний, що Мінські угоди підлягають перегляду та модернізації, але модернізувати їх можна лише за згодою лідерів Німеччини, Франції, України та Росії", - зауважив Резніков.

Нагадаємо, у вересні Резніков заявляв, що реінтеграція тимчасово окупованих територій України триватиме 25 років. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також