Резніков: Україна використовуватиме досвід мирної реінтеграції Хорватії

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що Україна використає досвід мирної реінтеграції Хорватії, хоча модель буде іншою.

Про це він сказав під час офіційного візиту до Хорватії, повідомляє "N1".

Резніков зазначив, що під час переговорів він дійшов висновку, що ключовим завданням під час мирної реінтеграції було відновлення довіри місцевої влади.

"Досвід Хорватії свідчить, що мери та місцева влада повинні бути готові до повернення. Коли настане цей час, вони повинні знати, що треба зробити. Це мій висновок, що реконструкція всього, що потрібно простим людям, є обов'язковою умовою будь-якого повернення ", - додав віцепрем'єр.

Напередодні Резніков зустрічався з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Пленкович заявив, що Хорватія підтримує територіальну цілісність України та пропонує досвід Хорватії у мирній реінтеграції Дунаю.

"Готовність Хорватії передати Україні свій досвід мирної реінтеграції Дунайського регіону, яка була успішно завершена 15 січня 1998 року, була знову підтверджена на зустрічі", - йдеться у пресрелізі уряду Хорватії.

Пленкович кілька разів говорив, що Хорватія готова допомогти Україні своїм досвідом мирної реінтеграції.

"На жаль, терміни, зазначені в Мінських угодах, давно минули, і я переконаний, що Мінські угоди підлягають перегляду та модернізації, але модернізувати їх можна лише за згодою лідерів Німеччини, Франції, України та Росії", - зауважив Резніков.

Нагадаємо, у вересні Резніков заявляв, що реінтеграція тимчасово окупованих територій України триватиме 25 років.