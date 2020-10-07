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У Чернігові виборців підкуповують лампочками, - КВУ

Технологія "лампочка в обмін на голос" використовується на Чернігівщині вже не вперше.

У Чернігові виборців підкуповують лампочками, - КВУ
Фото: Regnum.ua

Спостерігачі Комітету виборців України зафіксували факти підкупу виборців у місті Чернігові - від імені однієї кандидатки виборцям роздають електролампочки.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

До квартири одного мешканця завітала кандидатка в депутати міської ради разом зі своїм помічником і запропонувала взяти участь у програмі енергоощадності, отримавши електролампочки безкоштовно. Причому на лампочках розміщено логотип політичної партії "За майбутнє", вказано ім'я і фото кандидатки - Валерія Макова (очевидно, мова йде про кандидатку Валерію Макову, №31 у виборчому списку партії, округ №4) та розміщено напис: "Ваш представник по мікрорайону від команди Антона Полякова "За майбутнє Чернігова".

Фото: КВУ

Як стало відомо КВУ, така діяльність проводиться в Чернігові з початку вересня. Її ініціаторами є міська команда партії "За майбутнє" та колишній член фракції "Слуга Народу" Антон Поляков, які проводять акцію енергоощадності. Суть акції полягає в тому, що в обмін на персональні дані (ПІБ і контакти), виборцям пропонують отримати дві LED-лампочки. Крім того, під час зустрічей виборець зможе отримати ще дві лампочки. 

"Така діяльність має ознаки підкупу виборців. Відповідно до ч. 6 ст. 57 Виборчого кодексу", - наголосили в КВУ.

За словами голови Комітету Олексія Кошеля, технологія "лампочка в обмін на голос" використовується на Чернігівщині не вперше. Зокрема, така  сама технологія працювала у 2016 році в окрузі №206.

Інформацію про підкуп виборців Комітет передав Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили схему масового підкупу виборців. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб.

На Луганщині виявили схему підкупу виборців продуктовими наборами. А в Донецькій області представників однієї політичної партії підозрюють у підробці підписів і документів декількох осіб з іншої партії.

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