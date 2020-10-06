"Європейська солідарність" виграла апеляцію у справі про відмову реєстрації у Кременчуці

«Європейська солідарність» виграла в апеляційній інстанції справу про незаконну відмову у реєстрації списку партії на виборах до міської ради Кременчука. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook. Апеляційна скарга ТВК розглядалась у Другому апеляційному адміністративному суді у Харкові.

«Це рішення важливе для всієї України, оскільки ми насправді бачимо, що українці не готові жити в тоталітарних режимах, в країнах чи системах, які будують Путін чи Лукашенко. Демократія у нас існує. Це надзвичайно важливо і добре. Ми бачимо приклад, як в Кременчуку, в окремо взятому місці намагались цю демократію задушити. І очевидно, що місце, яке керується потягом багатьох років мафією, яка включає в себе представників різних політичних сил, впливає на територіальні комісії і думає, що вони хазяї, нарешті стає вільним», – зазначив він під час включення на телеканалі Прямий.

Він наголосив, що жодних підстав для затягування виборчого процесу у ТВК не було. Це довів суд і першої, і другої інстанції.

«Можна закидати абсурдними заявами суд, можна фальсифікувати вибори, можна не допускати до виборів чесних і відповідальних людей, але справедливість все одно в нашій країні перемагає. І ми ще раз переконуємося, що Майдан відбувався недаремно, ми переконуємося, що це впливає на свідомість будь-яких громадян: і у Львові, і в Харкові, і в Кременчуці. Ми бачимо, які підтримку ми маємо в Кременчуці. Це фантастична підтримка. Це значить, що це місто оживає, і нарешті стане живим, нормальним, повноцінним європейським містом, а не мафіозним заповідником в Україні», – переконаний Микола Княжицький.

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз, яка також була на суді, повідомила про деталі рішення. «Суд не задовольнив апеляційну скаргу членів ТВК Кременчука. Рішення вступає в силу і оскарженню не підлягає. Справедливість відновлена і кандидати від «ЄС» у Кременчуці мають нарешті замість судових баталій розпочати свою виборчу кампанію. На жаль, дії членів ТВК можна трактувати як такі, що перешкоджають чесним виборам та кандидатам від єдиної опозиційної партії України», – зазначає Ірина Фріз.

Нагадаємо, 29 вересня у Кременчуці ТВК не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська Солідарність» до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської Солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.