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Зеленський підписав закон про продовження мораторію на стягнення заставленого майна за кредитами в іноземній валюті

Мораторій діятиме до 21 квітня 2021 року.

Зеленський підписав закон про продовження мораторію на стягнення заставленого майна за кредитами в іноземній валюті
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" № 895-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 вересня.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Документом продовжується до 21 квітня 2021 року дія мораторію на стягнення зазначеного майна громадян України та встановлюється заборона на примусове стягнення майна (майнових прав), якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об'єктом незавершеного житлового будівництва", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що мораторій продовжено з огляду на ситуацію, у яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти з 2008 року і, як наслідок, неможливість сплачувати кредити в іноземній валюті за поточним валютним курсом.

Відповідно до закону, встановлюється заборона на примусове стягнення іншого майна (майнових прав) за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов'язання за кредитами, наданими їм в іноземній валюті, та заборона кредитним установам відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.

"Закон сприятиме захисту майнових прав громадян з огляду на погіршення їхнього фінансового становища через спалах коронавірусної хвороби та запровадження у зв’язку з цим обмежувальних заходів", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо. 16 вересня Рада продовжила дію мораторію на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами, але тільки на пів року. Попередня редакція закону продовжувала його до 1 січня 2022 року. 

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