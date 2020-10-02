"Євросолідарності" відмовили в реєстрації на виборах до міськради Кременчука, партія влаштувала мітинг під судом

Представники партії "Європейська солідарність" влаштували мітинг під будівлею Окружного адміністративного суда міста Полтава, де наразі відбувається розгляд оскарження про відмову територіальною виборчою комісією в реєстрації списку кандидатів «ЄС» до міської ради Кременчука. Про це повідомляє пресслужба партії.

Учасники акції, зокрема, звернулися до влади з закликом припинити виборчі маніпуляції і до суду - приймати законні рішення, а не в інтересах окремих політичних сил.

«Те, що відбулося зараз на Полтавщині, кидає нас в часи Януковича і до Януковича, коли можна було заради обмеження політичних свобод і демократії просто знімати партії з виборів. Зараз ми – та політична партія, яка нарощує підтримку людей. Очевидно, що коли ми прийдемо до влади, то зробимо так, щоб ніколи реванш був неможливий. Тому важливо захиститися від реваншу зараз», – наголосив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

Кандидат на посаду міського голови Кременчука від «Європейської Солідарності» Сергій Ярош висловив сподівання, що суд скасує незаконне рішення ТВК.

«Так сталося, що фіолетова влада Кременчука, користуючись всіляким брудом і брехнею, – вона хоче, щоб та ситуація, яка склалась в місті, залишалась такою ж. Ми ж прагнемо змін. Ми розуміємо, що ТВК находиться під впливом цієї фіолетової команди. Я впевнений, що правда на нашому боці. Заангажоване рішення ТВК обов’язково буде скасовано. Перемога буде за нами. І команда «Європейської Солідарності» буде працювати на благо міста і кременчужан», – підсумував він.