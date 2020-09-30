Українська делегація в ТКГ відреагувала на заяву Фокіна про війну між Росією та Україною

В українській делегації запевнили, що її представники мають чітку позицію: війну на територію України принесла Росія і її громадяни.

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Вітольд Фокін має право на власну позицію, але члени делегації в ТКГ повинні дотримуватися офіційної позиції України навіть тоді, коли не беруть участі в переговорах.

Про це йдеться у спільній заяві глави делегації Леоніда Кравчука, його першого заступника Олексія Резнікова та заступника Олександра Мережка, повідомляє УНІАН.

В українській делегації у ТКГ зазначили, що "з неприємним подивом сприймають повідомлення про резонансні заяви пана Фокіна щодо війни на Донбасі і щодо Криму, зроблені у Верховній Раді".

"Фокін, як і будь-яка людина, має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалася. Але ми разом як делегація України в переговорах в ТКГ повинні дотримуватися виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участі в переговорах. Тим більше, що в питаннях про тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватися офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю збігається з правдою про війну", - йдеться в заяві.

В українській делегації запевнили, що її представники мають чітку позицію: війну на територію України принесла Росія і її громадяни.

"Завдання, які маємо в переговорах від президента України Володимира Зеленського, побудовані на розумінні того, що Росія повністю контролює тимчасово окуповані території України, а отже, має вирішальний вплив на все, що там відбувається", - зазначається в заяві.

Представники України в ТКГ зазначили, що жодного разу у роботі делегації Фокін не висловлював жодних "сумнівних заяв".

"Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його будуть сприймати не просто як громадянина, який висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, який представляє державу. Тим більше, розмова відбувалася у Верховній Раді України. Очікуємо, що заяви пана Фокіна отримають належну оцінку", - сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. Сьогодні Вітольд Фокін заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

Сьогодні стало відомо, що народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації в ТКГ.

Припинити роботу Фокіна в ТКГ закликав голова МВС Арсен Аваков та голова Офісу президента України Андрій Єрмак. А представники парламентської фракції "Європейська Солідарність" ініціюють звернення до СБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження за держзраду щодо Фокіна.