Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Вітольд Фокін наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Тому він утримується від таких визначень.

Про це Фокін заявив на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Що стосується війни, - я не політик. Тому зробити якесь визначення я не можу. Тому що ніякого підтвердження, що там ведеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачив", - цитує Вітольда Фокіна РБК-Україна.

Нагадаємо, у вересні Вітольд Фокін заявив, що за місяць може вийти з ТКГ, якщо до нього не почнуть дослухатися.

Раніше Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Фокін критику на свою адресу пов’язав з тим, що представники чинної влади нібито мають зв'язок із "попередниками".

Народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації ТКГ. Під запитом вже встигло підписатися 49 народних депутатів.