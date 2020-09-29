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Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною

Заступник голови ТКГ прийшов на засідання парламентського комітету.

Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною
Вітольд Фокін
Фото: Фокус

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Вітольд Фокін наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Тому він утримується від таких визначень.

Про це Фокін заявив на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Що стосується війни, - я не політик. Тому зробити якесь визначення я не можу. Тому що ніякого підтвердження, що там ведеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачив", - цитує Вітольда Фокіна РБК-Україна.

Нагадаємо, у вересні Вітольд Фокін заявив, що за місяць може вийти з ТКГ, якщо до нього не почнуть дослухатися.

Раніше Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Фокін критику на свою адресу пов’язав з тим, що представники чинної влади нібито мають зв'язок із "попередниками".

Народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації ТКГ. Під запитом вже встигло підписатися 49 народних депутатів.

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