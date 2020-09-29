Юрченко заявив, що не збирається складати мандат

Нардеп наполягає, що ніяких злочинів не вчинив і має намір "далі боротися".

Виключений із фракції "Слуга Народу" народний депутат Олександр Юрченко заявив, що він не збирається складати мандат.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На запитання про те, чи планує нардеп складати мандат, Юрченко відповів "Ні".

"Ні в якому разі, мене обрали люди, дали мені обов’язки, я маю ці обов’язки виконувати. І тим більше, ви бачите, що моя діяльність, мабуть, комусь заважає, і ми будемо далі боротися", - сказав Юрченко.

Нардеп також заявив, що не вчиняв ніяких протиправних дій, і має намір "далі боротися".

"Моя позиція: жодних злочинів я не вчиняв, жодних грошей я не брав, нікого не спонукав і ні в кого ніяких грошей не вимагав. Наразі інші обставини я не можу розголошувати, оскільки триває досудове розслідування", - додав Юрченко.

Депутат також зазначив, що заставу за нього внесли "люди, які є небайдужими до ситуації з екологією на Київщині, переймаються проблемами полігонів".

Нагадаємо, Юрченка підозрюють у одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому повторно, за попередньою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

За даними слідства, Юрченко завуальовано вимагав передати через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєту та у подальшому 200 тис. доларів для підкупу нардепів-членів комітету.

Прокурори САП та детективи НАБУ після вручення підозри допитали нардепа Юрченка і вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу.

Пресслужба САП повідомляє, що антикорупційні органи проситимуть суд взяти Олександра Юрченка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.

14 серпня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

У НАБУ звернулися з проханням до Венедіктової підписати підозру, зазначивши, що проводили спецоперацію з детективом під прикриттям, в ході якої з'ясувалася ймовірна причетність нардепа до корупції.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень. Він вніс заставу і вийшов з СІЗО вже на наступний день.

17 вересня Венедіктова підписала підозру та клопотання про арешт Юрченка. В Раді офіційно оголосили про виключення його з фракції "Слуга народу".

В Офісі президента повідомили, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Юрченко, підозрюваний в причетності до вимагання хабаря, "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

21 вересня ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн гривен. Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 6 млн гривень. На думку прокурорів, саме така застава могла б запобігти спробам Юрченка впливати на свідків чи ховатися від суду і слідства.

25 вересня Юрченко вийшов із СІЗО після внесення за нього застави.