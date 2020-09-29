Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди 79-ї річниці вшанування жертв трагедії Бабиного Яру.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Є слова, після прочитання яких стає моторошно. Слова, що ілюструють безмежність людської жорстокості. Слова, що є символом звірячої ненависті. Це слова оголошень, які розвішували в Києві нацистські окупанти. У них усім євреям міста та околиць наказувалося прибути 29 вересня 1941 року, о 8-й годині ранку, з документами, грішми й білизною на ріг вулиць Мельникова та Дегтярівської. А тим, хто не підкориться, погрожували розстрілом. Звісно, моторошно стає не від самих слів, а від бездушних дій, що стояли за ними. Коли за два наступних дні в урочищі Бабин Яр нацисти вбили майже 34 тисячі людей. А за два наступних роки, за різними підрахунками, – від 70 до 200 тисяч. Вбили тільки за те, що вони євреї. А згодом – лише за те, що вони роми, українці, військовополонені", - йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що страчені у Бабиному Яру - це тисячі родин, яких винищили цілими поколіннями.

"79 років тому у спільне минуле українського та єврейського народів була вписана чорна сторінка. Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Щоб більше ніколи в історії щодо жодної національності в жодному куточку світу не з’являлися подібні оголошення. Ніколи знову! Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 29 вересня минулого року навколо Зеленського виник скандал через формат його відвідування Бабиного Яру. Рабин Яків Дов Блайх під час свого виступу біля пам'ятника "Менора" заявив, що вперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня.

Пізніше члени команди Зеленського заявили, що президент був у Бабиному Яру, але в приватному порядку, і опублікували фото. Пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським Об'єднана єврейська громада України висловила протест проти слів Блайха. Там зазначили, що Зеленський публічно вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру минулого місяця під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.