​Зеленський закликав Раду затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

На думку президента, відсутність стратегії є причиною низької ефективності антикорупційних органів.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому він закликав Верховну Раду затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента.

Зеленський зауважив, що ця стратегія передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання за корупційні дії. За його словами, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

Зеленський нагадав, що за його президентства відбулося перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції, повернута кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, упроваджений механізм цивільної конфіскації майна та розпочато роботу Вищого антикорупційного суду.

"Проте цього недостатньо. Суспільство очікує системних та скоординованих дій у запобіганні корупції, ефективних результатів діяльності антикорупційних органів України", - наголосив президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет міністрів схвалив та подав на розгляд Верховної Ради України проект закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", яким має бути затверджена Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Законопроект №4135 вже зареєстрований у парламенті.

Презентуючи проект Антикорупційної стратегії, голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що створення такого документа є абсолютно необхідним кроком, адже 91% українців вважають корупцію серйозною або дуже серйозною проблемою.

Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Також стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.

Новіков зазначив, що депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний законопроект, і впродовж трьох місяців НАЗК разом з Урядом розробить план дій щодо виконання стратегії. За його словами, після реалізації документа, збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що стратегія передбачає чимало ефективних інструментів для боротьби з корупцією, та наголосила, що Офіс Генерального прокурора працює над визначенням процедури конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, раніше Зеленський змінив склад Нацради з питань антикорупційної політики, яку він очолює.