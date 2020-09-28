Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
ГоловнаПолітика

В Україні скасовано заборону на в'їзд для іноземців

Заборона діяла місяць.

В Україні скасовано заборону на в'їзд для іноземців
Фото: Державна прикордонна служба України

Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Ми керуємося тими нормами, які встановлює уряд. Ми чітко пам'ятаємо, що з березня діяли різні обмеження на кордоні, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусу на території України. З 27 серпня і по 28 вересня, фактично, діяла заборона в'їзду іноземцям, тільки були чітко визначені категорії іноземних громадян, які могли потрапити на територію нашої країни. Цієї ночі, з 00:00 год, ця норма припинила діяти", - сказав він.

Нагадаємо, що 27 серпня Кабінет Міністрів достроково заборони в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона набула чинності вже з опівночі 28 серпня. Потрапити в Україну могли тільки окремі категорії іноземців, преференції діють для громадян Білорусі. Заборона була введена на місяць - до 28 вересня.

25 серпня стало відомо, що Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду.

Попри заборону на в’їзд в Україну на іудейське свято Рош-га-Шана намагалися потрапити тисячі паломників-хасидів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також