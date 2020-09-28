В Україні скасовано заборону на в'їзд для іноземців

Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Ми керуємося тими нормами, які встановлює уряд. Ми чітко пам'ятаємо, що з березня діяли різні обмеження на кордоні, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусу на території України. З 27 серпня і по 28 вересня, фактично, діяла заборона в'їзду іноземцям, тільки були чітко визначені категорії іноземних громадян, які могли потрапити на територію нашої країни. Цієї ночі, з 00:00 год, ця норма припинила діяти", - сказав він.

Нагадаємо, що 27 серпня Кабінет Міністрів достроково заборони в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона набула чинності вже з опівночі 28 серпня. Потрапити в Україну могли тільки окремі категорії іноземців, преференції діють для громадян Білорусі. Заборона була введена на місяць - до 28 вересня.

25 серпня стало відомо, що Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду.

Попри заборону на в’їзд в Україну на іудейське свято Рош-га-Шана намагалися потрапити тисячі паломників-хасидів.