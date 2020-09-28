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Кабмін погодив кандидатуру ексзаступниці Єрмака на голову Чернігівської ОДА

Раніше Коваленко працювала заступницею міністра розвитку громад та територій.

Кабмін погодив кандидатуру ексзаступниці Єрмака на голову Чернігівської ОДА
Фото: facebook/Anna Kovalenko

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру ексзаступниці голови Офісу президента Андрія Єрмака Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Василь Мокан.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погодити призначення (проєкт указу президента України) Коваленко Анни Миколаївни – головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Анна Коваленко  є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторкою ГО "Антикорупційний рух України", а також радницею голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо, у 2019 році Коваленко була обрана депутатом ВР від "Слуги народу".

У вересні 2019 Анна Коваленко отримала посаду заступниці голови Офісу президента України.

У квітні 2020 замість Анни Коваленко заступником голови ОП став Роман Машовець. Анну Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.

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