Кабмін погодив кандидатуру ексзаступниці Єрмака на голову Чернігівської ОДА

Раніше Коваленко працювала заступницею міністра розвитку громад та територій.

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру ексзаступниці голови Офісу президента Андрія Єрмака Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Василь Мокан.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погодити призначення (проєкт указу президента України) Коваленко Анни Миколаївни – головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Анна Коваленко є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторкою ГО "Антикорупційний рух України", а також радницею голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо, у 2019 році Коваленко була обрана депутатом ВР від "Слуги народу".

У вересні 2019 Анна Коваленко отримала посаду заступниці голови Офісу президента України.

У квітні 2020 замість Анни Коваленко заступником голови ОП став Роман Машовець. Анну Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.