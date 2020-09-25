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Криклій повідомив, що уряд шукає оптимальне місце для нового аеропорту на Закарпатті

Кабмін розраховує на 3-4 млрд грн приватних інвестицій.

Криклій повідомив, що уряд шукає оптимальне місце для нового аеропорту на Закарпатті
Фото: https://dpsu.gov.ua

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що уряд наразі шукає оптимальне місце для будівництва нового аеропорту на Закарпатті.

Кабмін розраховує на 3-4 млрд грн приватних інвестицій. Про це Владислав Криклій повідомив під час робочої поїздки до Закарпатської області.

"Ми плануємо побудувати новий аеропорт на Закарпатті. Урядом вже затверджено обсяг фінансування у розмірі 30 млн грн на передпроєктні та проєктні роботи з будівництва нового аеродрому, і зараз ми визначаємось з оптимальним місцем розташування летовища. Хочемо реалізувати цей проєкт у рамках державно-приватного партнерства, де держава буде брати на себе витрати на будівництво аеродрому, а приватний інвестор займатиметься зведенням терміналу", - сказав Криклій.

Криклій також додав, що це стане не просто інфраструктурним проєктом держави, але й значною приватною інвестицією в розбудову Закарпатської області.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що аеропорт "Ужгород" відновить повноцінну роботу. Україна та Словацька республіка підписали відповідну міжурядову угоду.

У вересні Кабмін виділив 30 мільйонів гривень для виконання передпроєктних і проєктних робіт для будівництва аеропорту на Закарпатті.

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