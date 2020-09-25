Криклій повідомив, що уряд шукає оптимальне місце для нового аеропорту на Закарпатті

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що уряд наразі шукає оптимальне місце для будівництва нового аеропорту на Закарпатті.

Кабмін розраховує на 3-4 млрд грн приватних інвестицій. Про це Владислав Криклій повідомив під час робочої поїздки до Закарпатської області.

"Ми плануємо побудувати новий аеропорт на Закарпатті. Урядом вже затверджено обсяг фінансування у розмірі 30 млн грн на передпроєктні та проєктні роботи з будівництва нового аеродрому, і зараз ми визначаємось з оптимальним місцем розташування летовища. Хочемо реалізувати цей проєкт у рамках державно-приватного партнерства, де держава буде брати на себе витрати на будівництво аеродрому, а приватний інвестор займатиметься зведенням терміналу", - сказав Криклій.

Криклій також додав, що це стане не просто інфраструктурним проєктом держави, але й значною приватною інвестицією в розбудову Закарпатської області.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що аеропорт "Ужгород" відновить повноцінну роботу. Україна та Словацька республіка підписали відповідну міжурядову угоду.

У вересні Кабмін виділив 30 мільйонів гривень для виконання передпроєктних і проєктних робіт для будівництва аеропорту на Закарпатті.