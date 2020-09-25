Чернишов анонсував збірку технічних рішень щодо забезпечення безбар’єрності середовища

Мінрегіон розпочав роботу зі створення «Альбому технічних рішень обладнання елементами доступності житлових будинків та громадських будівель і споруд», який має сприяти вирішенню проблем створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що альбом значно спростить процес проєктування житлових будинків та громадських будівель і споруд з урахуванням принципів безбар’єрності та зручності для маломобільних груп населення: людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з візками, маленьких дітей та ін. Доступність і зручність пересування на різних об’єктах соціальної інфраструктури є важливим фактором подолання ізольованості, допомагатиме великій кількості людей залишатися суспільно активними.

В міністерстві повідомили, що проєкт зі створення практичного посібника, в якому буде зібрано рекомендації по забезпеченню доступності житлових будинків та громадських будівель і споруд, реалізується за підтримки першої леді Олени Зеленської в межах її ініціативи «Без бар’єрів», а також на виконання зобов’язань України щодо розвитку безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення в рамках міжнародного «Партнерства Біарріц».

Положення Альбому будуть базуватися на вимогах державних будівельних норм інклюзивності будівель і споруд, що діють з 2018 року.

«Для сучасного суспільства питання забезпечення безбар’єрності вже вийшло за межі побажання чи прохання. Це — одна з основних вимог сьогодення. Мінрегіон сприятиме посиленню контролю за виконанням вимог нормативних актів з питань доступності, правил універсального дизайну на об’єктах Національної програми «Велике будівництво», проведенням додаткової роботи з підрядниками, а також за врахуванням в проєктах регіонального розвитку вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення», — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Безбар’єрність та доступность житлових будинків і громадських споруд для людей з обмеженою мобільністю та мам з дитячими візочками мають стати нормою в нашій країні. Створення універсального публічного простору – одна з ключових складових забезпечення рівних можливостей для всіх українців», – прокоментувала перша леді Олена Зеленська.

До створення Альбому будуть залучені фахівці Мінрегіону та Українського зонального науково-дослідного і проектного інституту по цивільному будівництву (КИЇВЗНДІЕП).