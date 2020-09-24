Парламент Литви закликав зупинити "Північний потік-2"

В документі наголошується, що експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування російської агресивної зовнішньополітичної ініціативи.

Литовський Сейм ухвалив резолюцію, у якій закликає зупинити будівництво російського газогону "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише литовське агентство BNS.

Зазначається, що за резолюцію проголосували 47 парламентарів, один утримався.

"Отруєння Навального з використанням нервово-паралітичної отруйної хімічної речовини, створеної в російських лабораторіях, яке заборонено міжнародними договорами, цілком чітко показало, що Кремль не готовий змінювати своє агресивне і цинічне поводження по відношенню до політичної опозиції", - йдеться в заяві.

В документі також наголошується, що експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування російської агресивної зовнішньополітичної ініціативи, найчастіше спрямованої проти Балтійських країн та інших держав Східної та Центральної Європи.

У зв'язку з цим автори пропонують зупинити прокладку газогону.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

У зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального світові лідери та політики поставили під сумнів майбутнє "Північного потоку - 2".

Держсекретар США Майкл Помпео сподівається, що російській газопровід "Північний потік-2" не буде добудований.