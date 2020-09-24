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НБУ виставив на аукціон 40 тонн виведених з експлуатації монет

Стартова ціна лота становить 135,47 тис. гривень.

НБУ виставив на аукціон 40 тонн виведених з експлуатації монет
Фото: пресс-служба НБУ

Департамент закупівель та продажів Національного банку України виставив на аукціон брухт виведених з експлуатації монет.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідно до повідомлення, на продаж виставлено брухт монет виведених з експлуатації номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. та 1 гривня загальною вагою 40 185,069 кг.

Стартова ціна лота становить 135,47 тис. гривень.

Аукціон заплановано на 9 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що з 1 жовтня НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і всі банкноти гривні старих зразків, введені в обіг до 2003 року.

З 1 жовтня 2019 року НБУ вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. До 30 вересня 2020 року їх можна обміняти в усіх відділеннях українських банків. До 30 вересня 2022 монети будуть обмінювати тільки у відділеннях уповноважених банків (Приватбанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль) і в НБУ. З жовтня 2022 року монети цих номіналів не прийматимуть до обміну.

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