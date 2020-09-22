Суд зобов'язав НБУ виплатити 129 млн грн власнику банку, якого пов'язують з "сім'єю Януковича"

Північний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Національного банку України та залишив без змін рішення Господарського суду Києва, яким було задоволено позов ТОВ "Промислова інноваційна компанія" до Нацбанку та стягнув з відповідача 128,9 млн грн майнової шкоди.

Про це йдеться в ухвалі суду № 910/9095/18.

За даними Finbalance, ця справа розглядається в судах по другому колу. Так, у 2019 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Нацбанку і скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими на користь "Промислової інноваційної компанії"(власник 71% акцій “Радикал Банку”) стягнули 128,9 млн грн майнової шкоди.

На думку компанії-позивача, майнова шкода була завдана їй як акціонеру банку внаслідок позбавлення корпоративних прав через прийняття Нацбанком в 2015 році рішення про віднесення “Радикал Банку” до категорії неплатоспроможних.

У серпні 2020 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити клопотання НБУ про призначення експертизи (оцінки) у цій справі.

НБУ в заяві про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних вказував, що за результатами перевірок операційних кас фінустанови та його відділень "було встановлено грубе порушення законодавства у сфері готівкового обігу, що створювало загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку"

“Радикал Банк”, як і низку інших фінустанов на ринку, неофіційно пов’язували з представниками “сім’ї Януковича”.

За даними НБУ, на 11.06.2015 бенефіціарами ТОВ "Промислова інноваційна компанія" були Шпак Максим Олександрович та Веремійченко Анрі Георгійович (наразі у держреєстрі кінцевими власниками фірми зазначені Шпак Олександр Григорович і Веремійченко Андрій Георгійович).

За даними ФГВФО, на 01.01.2020 вкладникам "Радикал Банку" в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 138,4 млн грн (81,1% запланованих виплат).

Нагадаємо, у липні 2015 Фонд гарантування вкладів взяв в управління банк "Столичний" і Радикал Банк, після того як НБУ визнав їх неплатоспроможними.