Суд в Амстердамі запровадив обмеження на "ДТЕК Енерго" за позовом Сбербанку РФ на $45,1 млн

Окружний суд Амстердама 18 вересня на вимогу Сбербанку Росії до DTEK Energy B.V про виплату близько $45,1 млн упровадив забезпечувальні заходи стосовно деяких її активів у Нідерландах.

"ДТЕК Енерго" заперечує їх вплив на поточну діяльність компанії з видобутку вугілля і виробництва електроенергії та заявляє про наміри продовжити переговори про реструктуризацію, передає Інтерфакс-Україна.

"Компанія має намір використати всі доступні їй законні права та засоби правового захисту, щоб оскаржити вимогу. Вона також має намір продовжити обговорення з кредитором, разом з афілійованими особами, щодо реструктуризації заборгованості за кредитною угодою і стосовно неї", - йдеться в повідомленні на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з ним, ідеться про висунення Сбербанком РФ вимоги про виплату за угодою про гарантію щодо платіжних зобов'язань деяких афілійованих осіб "ДТЕК Енерго" відповідно до кредитної угоди, укладеної між цими афілійованими особами та кредитором.

"ДТЕК Енерго" 21 вересня уточнило, що разом із ШУ "Обухівська" (Росія) перебуває в діалозі з кредиторами за умовами довгострокової реструктуризації позик, базуючись на принципі поваги прав кредиторів, яких вона дотримується і в новому переговорному процесі з утримувачами позик.

За словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Дмитра Сахарука, сьогодні енергетика в багатьох країнах світу все ще перебуває під впливом пандемії коронавірусу COVID-19: споживання енергоресурсів не відновилося в попередніх обсягах, ціновий спад на сировинні товари повністю не пройдено.

"Стан справ в Україні погіршується також локальною кризою в галузі. У цих умовах компанія вживає низку заходів зі стабілізації ситуації та збереження безперервності виробничих процесів, а також із пошуку рішення про довгострокову реструктуризацію боргу. Ми розуміємо, що кредитори в такій ситуації використовують усі можливі методи захисту своїх інтересів", - заявив він.

Водночас компанія наголосила, що продовжує працювати безперебійно і здійснює планову підготовку до опалювального сезону 2020/2021 років.

Раніше суд відмовив у позові "Укренерго" до ДТЕК щодо стягнення 426 млн гривень.