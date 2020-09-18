Як заробити на нерухомості в Україні?

Інвестиції - простий спосіб збільшити свій заробіток, організувавши пасивний дохід. В Україні популярний варіант вигідного вкладення коштів - покупка нерухомості. Це надійний низькоризиковий шлях, що дозволяє зберегти і примножити особисті заощадження, тому що ймовірність знецінення цього активу мінімальна. Які способи заробітку на нерухомості існують? Про це - в нашій статті.

Дохід від нерухомості: види заробітку

Вкласти свої кошти в нерухомість можна декількома способами:

вкладення коштів на етапі будівництва з подальшим продажем після введення будівлі в експлуатацію;

покупка з метою подальшої здачі в оренду;

придбання паю в ПІФі;

надання послуг у сфері нерухомості.

Найбільш простим, зрозумілим, а головне доступним варіантом інвестування для українця із середнім достатком будуть перші два способи. Розглянемо їх більш детально. Якщо ви хочете дізнатися про інших популярних в світі варіантах - радимо прочитати статтю «Нерухомість: інвестуємо, не купуючи» на сайті ispace.news.

Купівля на етапі будівництва

Простий спосіб отримання доходу від нерухомості - придбання квартири в споруджуваному будинку. Теоретично, прибуток від перепродажу житла може досягати 50-60%. Все залежить від вдалого розташування будинку, класу будови, площі квартири, від того, на якому етапі будівництва ви придбали цю нерухомість. Наприклад, після будівлі кількох нижніх поверхів вартість квартири у забудовника зростає на 10% від початкової. Після того, як будівля зведена, ціна підскочить ще на 20-30%. Завершення фасадних робіт і розводка комунікацій підвищить вартість на 10%. Здача будинку в експлуатацію після отримання всіх дозвільних документів «додасть» квартирі ще 10-20%.

Переваги і недоліки придбання нерухомості на етапі будівництва

Оцінимо «плюси» і «мінуси» цього варіанту. До переваг можна віднести:

можливість перепродати нерухомість на будь-якому етапі будівництва, отримавши певну суму прибутку;

швидка окупність (близько 2-3 років);

невисокий поріг входу - досить $ 10-20 тисяч.

З недоліків виділяють наступні:

ризик «заморозки» будівництва з вини забудовника - банкрутство, відсутність необхідних документів, шахрайство;

невдалий вибір розташування об'єкта нерухомості, що може затягнути терміни повернення інвестицій і отримання прибутку.

Купівля для здачі в оренду

Оренда квартир, офісів та інших приміщень залишається в тренді, тому заробіток на здачі нерухомості не втрачає актуальності. Для цих цілей її можна придбати або на етапі будівництва, або на вторинному ринку. У першому випадку вам доведеться дочекатися здачі будинку в експлуатацію, але і витрати зменшуються майже в 2 рази. До того ж оренда житла в новобудовах, як правило, вище, ніж в старих будинках. При цьому не варто забувати, що в новобудові необхідно вкластися в обробку квартири, а «вторинка» вимагатиме, як мінімум, косметичного ремонту. Також слід врахувати можливі витрати на придбання меблів і побутової техніки.

Залежно від розташування квартири, її категорії, вартості ремонту і придбання техніки, термін окупності інвестицій становить близько 6-9 років для первинного ринку і 9-12 років для вторинного.

Переваги і недоліки придбання нерухомості для здачі в оренду

До переваг належать:

стабільний дохід;

можливість продажу нерухомості з метою повернення основної частки інвестицій;

ймовірність втрати вкладень практично дорівнює "0".

З недоліків виділяють наступні:

ймовірність помилитися з вибором розташування об'єкта, через що збільшується термін окупності;

тривалий період повернення вкладених коштів.

Який варіант вибрати?

Вибір способу вкладення коштів в нерухомість буде залежати від цілей людини: отримання стабільного невеликого доходу щомісяця або ж великого прибутку через кілька років. У будь-якому випадку, до покупки нерухомості слід ставитися дуже уважно.

У першому випадку ретельно вибирати забудовника: вивчити його фінансовий стан, репутацію, попередні проєкти. У другому - відповідально підійти до підбору розташування нерухомості, тому що від цього безпосередньо залежить величина орендної плати та простота пошуку орендаря.

Сподіваємося, ця стаття допоможе вам зробити правильний вибір і вигідно вкласти свої кошти в покупку нерухомості!