Мінкультури занесло садибу Євменія Зеленського в Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток

Згідно з наказом, її внесено в держреєстр як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення.

Міністерство культури і стратегічних комунікацій занесло садибу Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття у Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Згідно з наказом №265 від 24 березня об'єкт внесено в держреєстр як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення, передає "Інтерфакс-Україна".

Київській міській військовій адміністрації доручено:

поінформувати власника пам’ятки культурної спадщини або уповноважений ним орган про занесення пам’ятки культурної спадщини до Держреєстру;

протягом 2025 року, але не пізніше 6 місяців після припинення/скасування воєнного стану в Україні, забезпечити приведення облікової документації на пам’ятку у відповідність до цього наказу та формування облікової справи на пам’ятку культурної спадщини у паперовій та електронній формах.

Крім того, доручено забезпечити:

розробку та затвердження науково-проектної документації з визначення меж та режимів використання території пам’ятки;

розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки культурної спадщини, зазначеної в пункті першому цього наказу;

подання заяви про внесення встановлених документацією обмежень у використанні земель до Державного земельного кадастру.

Що передувало