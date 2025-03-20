Повністю відновили друкарню "Фактор-друк", яку минулого року знищила Росія

Фото друкарні "Фактор-друк" після російського удару та після відновлення

У Харкові повністю відновили друкарню "Фактор-друк", яку росіяни знищили навесні минулого року.

Про це повідомили у фейсбуці PEN Ukraine та перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що відновити друкарню вдалося завдяки підтримці американського бізнесмена Говарда Баффета. Він першим запропонував свою допомогу, коли Україна шукала можливості після удару.

"Тоді, ми шукали допомоги. Говард Баффет відписав першим: «Ми відновимо». І сьогодні – фото відновленого цеху", – поділилася спогадами Юлія Свириденко і опублікувала світлину відновленої друкарні.