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Повністю відновили друкарню "Фактор-друк", яку минулого року знищила Росія

Відновити друкарню вдалося завдяки підтримці американського бізнесмена Говарда Баффета.

Повністю відновили друкарню "Фактор-друк", яку минулого року знищила Росія
Фото друкарні "Фактор-друк" після російського удару та після відновлення
Фото: Фейсбук Юлії Свириденко

У Харкові повністю відновили друкарню "Фактор-друк", яку росіяни знищили навесні минулого року. 

Про це повідомили у фейсбуці PEN Ukraine та перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. 

Зазначається, що відновити друкарню вдалося завдяки підтримці американського бізнесмена Говарда Баффета. Він першим запропонував свою допомогу, коли Україна шукала можливості після удару.

"Тоді, ми шукали допомоги. Говард Баффет відписав першим: «Ми відновимо». І сьогодні – фото відновленого цеху", – поділилася спогадами Юлія Свириденко і опублікувала світлину відновленої друкарні. 

  • Уранці 23 травня 2024 року поліграфічний комплекс "Фактор-Друк" у Харкові зазнав російського ракетного удару. Тоді під час вибухів на підприємстві перебували понад 50 працівників. Сім загинули. Шістнадцятьох було травмовано. Більш ніж тисяча квадратних метрів палітурного цеху вигоріла разом з унікальним обладнанням.
  • У січні цього року стало відомо, що друкарня змогла відновити свою діяльність – тоді вдавалося уже виконувати повний цикл виробництва під деякі замовлення.
  • Детальніше про цю друкарню – у матеріалі LB.ua "Знищений «Фактор-Друк»: тут випускали кожну третю книгу в Україні".
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