Головне за ніч та ранок четверга, 20 березня: наслідки обстрілу Кропивницького, атака на Куп'янськ, 155 боєзіткнень

Унаслідок атаки росіян на житлові квартали Кропивницького з використанням ударних безпілотників під ударом опинилися райони Новомиколаївка та Балашівка. Місцеві писали про щонайменше 30 вибухів.

У поліції розповіли, що поранені десятеро людей, з яких четверо дітей. Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано.

"Укрзалізниця" повідомила про пошкодження інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок обстрілів, через що було змінено маршрути щонайменше 5 потягів.

Росіяни масовано атакували Куп'янськ. На місто скинули понад 30 КАБів, загинула людина.

Поранення отримали троє місцевих жителів.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку захисники зупинили 47 атак противника.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1400 солдатів, 13 танків. Від початку вторгнення РФ українські оборонці ліквідували близько 899 470 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 20 березня, росіяни скинули на Краснопільську громаду Сумщини 6 КАБів. Через це загинула одна людина, а ще одна – поранена.

Як повідомили у Сумській ОВА, ворог продовжує масовані обстріли Краснопільскої громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи та безпілотники. У обласній прокуратурі зазначили, що вночі окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на будинок цивільних у м. Краснопіллі Сумського району. Унаслідок атаки ворога загинула 77-річна жінка, її син отримав поранення.

Пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, приміщення торговельного центру.

У ніч на четвер російська армія атакувала Україну 171 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА та безпілотників інших типів, повідомили в Повітряних силах. ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами висловив переконання в тому, що швидке завершення війни є можливим.

На думку глави держави, припинення вогню корисне, бо "коли воно є, є політична воля, анонсована всьому світові, є можливість тиснути на того, хто хоче провокувати, порушувати, зривати". Зеленський заявив, що Путін не прагне домовленості про зупинку бойових дій, бо "не перебуває у слабкій позиції на полі бою - хоча пів року тому мав більшу ініціативу". Кремлівський диктатор також не хоче перемир'я через присутність українських солдатів на території Курської області.

Але Путіну "доведеться викручуватися, бо усі ці роки він розповідав, що це Україна не хоче миру". Президент стверджує, що отримав сигнали від країн так званого Глобального Півдня, прихильних до Росії, які "дивляться і не розуміють", а також "вважають, що Україна зробила сильний тактичний крок, погодившись на припинення вогню без жодних умов".

У Росії повідомили про вибухи в районі військового аеродрому "Енгельс-2".

Імовірно, на складі детонують боєприпаси.

У Державному департаменті США заперечили інформацію ЗМІ щодо втрати чи видалення усіх даних про депортованих з окупованих територій України дітей в межах проєкту Єльського університету.

Як пише "Європейська правда", ініціатива Лабораторії гуманітарних досліджень справді втратила державне фінансування "на основі оцінок відповідності баченню сприяння американським інтересам". Але заяви медіа про свідоме знищення накопичених даних про викрадення близько 30 тисяч дітей речник Держдепу назвав "теорією змови та марним острахом". Посадовець запевнив, що інформація не загубилася і перебуває у того, хто керував нею раніше – проте не у розпорядженні адміністрації США.

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