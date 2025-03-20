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Двоє людей загинули та ще четверо поранені у Херсонській області через атаки РФ

Окупанти обстріляли 44м населені пункти області. 

Двоє людей загинули та ще четверо поранені у Херсонській області через атаки РФ
Херсон, наслідки обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Херсонська МВА

Упродовж доби окупанти атакували 44 населені пункти Херсонщини. У області через агересію Росії загинули двілюдини і ще четверо – поранені. 

Про це повідомив начальник херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Веселе, Гаврилівка, Качкарівка, Новоберислав, Хрещенівка, Томарине, Бургунка, Вірівка, Зміївка, Новорайськ, Берегове, Благовіщенське, Дніпровське, Зарічне, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Костирка, Львове, Михайлівка, Монастирське, Олександрівка, Ольгівка, Шляхове, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".

  • Вчора на Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок.
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