Армія ворога втратила за добу 1400 солдатів

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1400 російських окупантів, 13 ворожих танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 3 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 899 470 (+1400) осіб,
- танків ‒ 10377 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од,
- артилерійських систем – 24747 (+43) од,
- РСЗВ – 1322 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1110 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерни – 41094 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).
Дані уточнюються.