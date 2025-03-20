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Армія ворога втратила за добу 1400 солдатів

Від початку вторгнення РФ українські оборонці ліквідували близько 899 470 окупантів.

Армія ворога втратила за добу 1400 солдатів
Уражений російський танк, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1400 російських окупантів, 13 ворожих танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 3 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 899 470 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 10377 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од,
  • артилерійських систем – 24747 (+43) од,
  • РСЗВ – 1322 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1110 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерни – 41094 (+91) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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