Один із найбільших обмінів: 175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі
Один із найбільших обмінів: 175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Володимир Єрмоленко, філософ: «Немає ніякої абсолютної свободи. В цьому брехня радикального лібералізму і лібертаріанства»
Володимир Єрмоленко, філософ: «Немає ніякої абсолютної свободи. В цьому брехня радикального лібералізму і лібертаріанства»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про повернення дітей з РФ: ми будемо боротись за всіх дітей

При цьому можуть бути складно із поверненням сиріт.

Зеленський про повернення дітей з РФ: ми будемо боротись за всіх дітей
Президент під час пресконференції 15 березня 2025року
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відповідь на питання LB.ua, що не має інформації про 30 тисяч викрадених росіянами дітей.

“Зрозуміло, що діти повинні повернутись. Є складність - ми не міняємо дітей ні на кого. І доброї волі від Росії ми не дочекаємось”, - повідомив Володимир Зеленський.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Він додав, що є можливість повернути дітей, коли у них є родичі та близькі, але буде складно з поверненням дітей-сиріт.

“З наших інституцій ми отримували інформацію в різний час різну, через те що вивозили дітей з окупованих територій. Ми повинні все верифікувати”, - наголосив голова держави.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies