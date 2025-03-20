Зеленський про повернення дітей з РФ: ми будемо боротись за всіх дітей

При цьому можуть бути складно із поверненням сиріт.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відповідь на питання LB.ua, що не має інформації про 30 тисяч викрадених росіянами дітей.

“Зрозуміло, що діти повинні повернутись. Є складність - ми не міняємо дітей ні на кого. І доброї волі від Росії ми не дочекаємось”, - повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що є можливість повернути дітей, коли у них є родичі та близькі, але буде складно з поверненням дітей-сиріт.

“З наших інституцій ми отримували інформацію в різний час різну, через те що вивозили дітей з окупованих територій. Ми повинні все верифікувати”, - наголосив голова держави.