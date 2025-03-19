Також внаслідок обстрілу є постраждалий.

На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок

Вдень 19 березня російська окупаційна армія вдарила по околицях одного з населених пунктів Херсонського району.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, на щастя рятувальники оперативно загасили вогонь.

Від російського удару постраждала цивільна особа, яка отримала опіки обличчя, шиї, рук та ніг.