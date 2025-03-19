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На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок

Також внаслідок обстрілу є постраждалий.

На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок
На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок
Фото: ДСНС

Вдень 19 березня російська окупаційна армія вдарила по околицях одного з населених пунктів Херсонського району.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, на щастя рятувальники оперативно загасили вогонь.

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Від російського удару постраждала цивільна особа, яка отримала опіки обличчя, шиї, рук та ніг.

  • Росіяни атакували село Дар'ївка на Херсонщині, постраждала літня жінка.

  • Російська армія здійснила обстріли Антонівки і Зеленівки, що в передмісті Херсона, застосовуючи артилерію та дрони. Двоє людей загинули, ще двоє поранені.

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