У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" частково обмежать рух транспорту

Обмеження діятимуть смугою руху в напрямку в’їзду в Україну.

У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею з 24 березня запроваджують часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку в’їзду в Україну.

Про це повідомляє Державна митна служба.

На цій ділянці розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. Будівельні роботи триватимуть до 1 травня 2025 року.

Попри те, що обмеження не вплинуть суттєво на трафік через митний пост "Ягодин", у Держмитслужбі просять врахувати обставини під час планування перевезень.