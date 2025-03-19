У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" частково обмежать рух транспорту

У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею з 24 березня запроваджують часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку в’їзду в Україну.
Про це повідомляє Державна митна служба.
На цій ділянці розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. Будівельні роботи триватимуть до 1 травня 2025 року.
Попри те, що обмеження не вплинуть суттєво на трафік через митний пост "Ягодин", у Держмитслужбі просять врахувати обставини під час планування перевезень.
- Пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею працюватиме у сповільненому режимі на вантажному напрямку з 13 березня до 10 травня 2025 року.